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Главу ВМС Німеччини викликали на бесіду в Міноборони після заяв про Крим і Путіна

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Берлін, Субота 22 січня 2022 18:58
Главу ВМС Німеччини викликали на бесіду в Міноборони після заяв про Крим і Путіна Фото: глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах (twitter.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони Німеччини викликало командувача Військово-Морськими силами, віцеадмірал Кая-Ахіма Шенбаха для роз'яснювальної бесіди після заяв про Крим і президента РФ Володимира Путіна. Сам військовий назвав свої висловлювання на конференції в Індії помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

За даними джерел журналу в уряді Німеччини, Шенбах повинен буде відзвітувати перед генеральним інспектором німецьких збройних сил Еберхардом Цорном. Роз'яснювальна бесіда призначена на понеділок, 24 січня.

Як зазначає видання, що заяви Шенбаха серйозно розсердило керівництво оборонного відомства країни і Міністерство закордонних справ. Офіцера також викликали для бесіди в МЗС країни.

У своєму Twitter главком ВМС висловив жаль у зв'язку зі своїми заявами. Офіцер заявив, що неправильно оцінив ситуацію і не повинен був так чинити. "Тут тлумачити нічого, це була явна помилка", - додав Шенбах.

Нагадаємо, Шенбах виступав в Індії на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара. Зокрема, він заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим.

Зазначимо, МЗС України назвав такі заяви німецького високопоставленого воєначальника неприйнятними і зажадав роз'яснень від уряду Німеччини.

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