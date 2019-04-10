МЗС України виступило проти психіатричних експертиз моряків у РФ

У Міністерстві закордонних справ України назвали психіатричні обстеження українських військовополонених моряків у РФ порушеннями міжнародного права. Про це написала у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.

Вона наголосила, що такі обстеження є фальсифікованими і порушують права людини.

"Крикливі порушення міжнародного закону та прав людини продовжує здійснювати Росія по відношенню до українських військовополонених моряків, захоплених у Керченській протоці. Вони піддаються фальшивим психіатричним обстеженням, будучи ув'язненими в Росії", - написала Зеленко, вкотре наголосивши що РФ має звільнити політв'язнів.

Раніше повідомлялося, що у відношенні 20 військовополонених українських моряків в РФ проведена комплексна комісійна амбулаторна психолого-психіатрична судова експертиза. Щодо останньої четвірки експертиза відбудеться до кінця поточного тижня.

РБК-України писало, що глави Міністерств зовнішніх справ країн Великої сімки (G7) закликали Російську Федерацію (РФ) звільнити українських моряків, які були взяті у полон під час атаки на кораблі ВМС України в Керченській протоці.

Нагадаємо, Росія продовжує ігнорувати рішення ЄСПЛ щодо моряків.