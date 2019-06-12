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МЗС України веде переговори про візит Міятович до Криму

Новини » Політика    12.06.2019 - 12:55
МЗС України веде переговори про візит Міятович до Криму
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

МЗС України працює над тим, щоб представники міжнародних організацій прибули до Криму

Міністерство закордонних справ України запросило комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович відвідати аннексированный Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомив глава МЗС Павло Клімкін, зараз відомство працює над тим, щоб представники міжнародних організацій прибули в Крим і побачили порушення прав людини, які там відбуваються.

"Зараз ми намагаємося "затягнути" в окупований Криму формально представників міжнародних організацій, щоб вони хоча б подивилися на порушення прав людини, які там відбуваються. Так само з міжнародними гуманітарними організаціями. Ось зараз працюємо на те, щоб комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович приїхала. Але не так, щоб показали там "потьомкінські" ці села, як вони завжди роблять. А тільки на наше запрошення. Зрозуміло з нашої території і за програмою, погодженою з нами", - заявив міністр закордонних справ України.

Відзначимо, раніше в Офісі комісара з прав людини підтвердили, що Дуня Міятович планує відвідати півострів аннексированный.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українська делегація закликала комісара з прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Дуню Міятович відвідати українських политзаключеных в Росії і оккупированом Криму.

Крім того, депутати Верховної ради направили звернення до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович з приводу порушення прав українців у Росії. У документі парламентарі закликали до більш збалансованої позиції в контексті порушення прав українців в РФ.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниКримДуня Миятович
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