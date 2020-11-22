ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

МЗС України змінив спікера

Київ, Неділя 22 листопада 2020 18:12
МЗС України змінив спікера
Фото: Олег Ніколенко (facebook.com/oleg.nikolenko.50)
Автор: Олександр Білоус

Новим речником Міністерства закордонних справ України призначений Олег Ніколенко. Він змінив на цій посаді Катерину Зеленко.

Про це повідомляє МЗС у Facebook.

За даними МЗС, Ніколенко у 2008 році став аташе посольства України в Лівії. Після повернення до Києва займався регіоном Північної Африки та Близького Сходу.

Останні п'ять років працював речником Постійного представництво України при ООН у Нью-Йорку.

Під час роботи в ООН був обраний на посаду віце-голови комітету ООН з питань інформації, брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID-19.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур. З листопада 2018 року вона відповідала за взаємодію із засобами масової інформації та інформаційно-роз'яснювальну роботу у МЗС.

У вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів в Тунісі та Нігерії. Ними стали Володимир Хоманець і Валерій Кирдоду.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика МЗСспикер

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся