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Українських моряків захопили в заручники нігерійські пірати

Новини » Надзвичайні події    03.04.2019 - 13:46
Українських моряків захопили в заручники нігерійські пірати
Фото: судно, на яке напали пірати (ShipSpotting.com)

Пірати захопили у заручники чотирьох членів екіпажу, серед яких були українці

На судно у Камеруні напали нігерійські пірати, українських моряків захопили у полон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Морського інформаційного центру у Facebook.

Вказано, що напад відбувся 30 березня 2019 року.

Українських моряків захопили в заручники нігерійські пірати

"30 березня 2019 року група озброєних нігерійських піратів проникла на борт контейнеровоза CONTSHIP OAK (IMO 9373917, LBR), що стоїть на якорі біля Дуала (Камерун, протока Бонні, Гвінейська затока), забрала всі цінні речі, взяла в заручники чотирьох членів екіпажу й відвезла їх у невідомому напрямку. За інформацією, отриманою МІЦ від родичів одного з моряків, серед заручників є українці", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що інформацію про подію негайно передали до Міністерства закордонних справ України, а також консулу України в Нігерії. Родині запропонували допомогу фахівців і надали всіляку підтримку. Станом на 2 квітня 2019 року судно ошвартоване в порту Дуала. Воно споруджене 2007 року й належить грецькій компанії.

Нагадаємо, в кінці жовтня 2018-го пірати захопили біля берегів Нігерії судно Pomerania Sky, на борту якого були вісім поляків, два філіппінці та українець.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні минулого року в територіальних водах Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торгового судна MV Glarus.

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