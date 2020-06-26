МЗС України закликає посилити санкції проти РФ для звільнення політв'язнів

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через продовження переслідування в Росії кримських татар. Світову спільноту закликають посилити санкційний тиск.

Про це повідомляють у прес-службі МЗС.

У міністерстві нагадали, що 12 листопада 2019 року кримські татари Муслім Алієв був протиправно засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров - 18 років, Вадим Сірук - 12 років, Рефат Алімов - 8 років, Арсен Джепаров - 7 років, Емір-Усеїн Куку - до 12 років ув’язнення.

"Розглядаємо це рішення як підтвердження протиправного застосування Росією національного кримінального законодавства для політично вмотивованої репресивної кампанії з переслідування громадян України, що є порушенням зобов’язань Росії як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.

Українські дипломати наголошують, що Російська Федерація має негайно звільнити незаконно утримуваних громадян України та у повному обсязі виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року,

"Закликаємо міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень її зобов’язань відповідно до міжнародного гуманітарного права та прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Апеляційний військовий суд міста Власіха Московської області 22 червня почав розгляд апеляцій на вирок сімом кримським мусульманам.

РБК-Україна писало, що Європейський союз засудив рішення щодо ув'язнення фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".