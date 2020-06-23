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В РФ відклали розгляд апеляцій на вирок сімом кримським мусульманам

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 03:17
В РФ відклали розгляд апеляцій на вирок сімом кримським мусульманам
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Судове засідання відбудеться 25 червня

Апеляційний військовий суд міста Власіха Московської області 22 червня почав розгляд апеляцій на вирок сімом кримським мусульманам. Вироки вони отримали в листопаді 2019 року.

Про це повідомила заступник глави МЗС України Еміне Джеппарова у Facebook.

Муслім Алієв засуджений на 19 років колонії суворого режиму, Енвер Бекіров - на 18 років, Вадим Сірук та правозахисник Емір‐Усеїн Куку - на 12 років, Рефат Алімов - на 8 років, Арсен Джеппаров - на 7 років.

"76 років на 7 громадян України - такі вироки дає російська "феміда" за релігійні погляди кримським мусульманам. Вона їх вважає терористичними. Щоправда жодного акту "тероризму та екстремізму" та їх організації або "спроб повалення влади" за кілька десятків років після повернення кримських татар на батьківщину ми не бачили", - заявила Джеппарова.

Вона додала, що на засіданні були присутні вітчизняні дипломати, а також дипломати з Нідерландів та представництва ЄС в РФ.

"Суд оголосив перерву через "неналежне технічне забезпечення відеоконференції" з обвинуваченими та представниками захисту. Наступне засідання "суду" - 25 червня", - повідомила Джеппарова.

РБК-Україна писало, що 12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".

Пізніше Європейський союз засудив рішення щодо ув'язнення фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України КримаппеляцияХізб ут-Тахрірполитзаключенные
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