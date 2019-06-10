МЗС України закликало не допустити федералізації Молдови за російським сценарієм

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що наша країна готова сприяти у вирішенні існуючих проблем у Молдові для забезпечення демократії в країні. Про це йдеться в заяві МЗС.

Дипломати закликають провідні політичні сили Молдови діяти в межах правового поля, вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння.

"Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни. Республіка Молдова залишається для України важливим партнером і сусідом, з яким нас поєднують спільні інтереси і спільне європейське майбутнє", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 7 червня Конституційний суд Молдови ухвалив необхідність розпустити парламент країни через нездатність депутатів сформувати уряд. Президент країни Ігор Додон не підписав відповідний указ, пояснивши це можливістю компромісу.

Проте, парламент Молдови, всупереч рішенню Конституційного суду про його розпуск, проголосував за обрання прем'єр-міністром лідера партії "Дія і солідарність" Майї Санду.

Після чого, тимчасовий виконувач обов'язки президента Молдови Павел Філіп, на якого сьогодні Конституційний суд країни поклав обов'язки, видав указ про розпуск молдовського парламенту.