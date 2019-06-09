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Євросоюз визнав коаліцію і новий уряд Молдови

Новини » Політика    09.06.2019 - 18:50
Євросоюз визнав коаліцію і новий уряд Молдови
Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

У ЄС закликали до спокою і стриманості

Європейський союз на рівні Єврокомісії і Високого представника з питань зовнішньої політики вважають легітимним обрання нового уряду в Молдові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Комісара з питань сусідства Йоганнеси Хан і Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні.

"Європейський союз добре бере до уваги рішення, прийняті вчора парламентом Республіки Молдова, в тому числі про формування урядової коаліції", - йдеться в заяві.

Також вони заявили, що готові працювати з демократично легітимним урядом на основі взаємної прихильності реформам і основних принципів, які закріплені в Угоді про асоціацію.

"Повагу до верховенства закону і демократії має залишатися основою наших відносин. Це також насамперед те, чого чекають і заслуговують громадяни Республіки Молдова", - заявили в ЄС.

Також вони закликали до спокою і стриманості настаивия на те, що між демократично обраними представниками повинен залишатися ключем до пошуку рішення повинен залишатися діалог.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Раді Європи закликали владу Молдови виконати рішення Конституційного суду. Офіційний представник Ради Європи Даніель Хольтген закликав владу Молдови дотримуватися принципів верховенства закону і виконувати рішення Конституційного суду країни.

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