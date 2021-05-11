МЗС України привітало рішення Комітету міністрів Ради ЄС щодо Криму

Відзначається, що документ засуджує окупацію Криму Російською Федерацією, що підриває норми міжнародного права і принципи Ради Європи. Також рішення констатує істотне порушення Москвою прав людини на півострові.

"Комітет міністрів Ради Європи в черговий раз підтвердив незмінність позиції щодо підтримки незалежності і суверенітету нашої держави і закликав Російську Федерацію відновити територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - підкреслюється в повідомленні.

У відомстві зазначили, що в рішенні комітету міститься заклик до РФ звільнити всіх незаконно утримуваних українських громадян, а також скасування незаконної заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Важливим стало, уточнили в МЗС, звернення до комісара Ради Європи з прав людини про можливість здійснювати на постійно основі моніторинг ситуації в Криму. "Рішення передбачене подання генсекретарем Ради Європи на розгляд Комітету міністрів, щонайменше раз на рік, доповідей про ситуацію на окупованому півострові", - вказується в заяві.

Це рішення стало другим комплексним документом Комітету міністрів ЄС, присвяченого виключно проблемі з окупованим Кримом. Також зазначається, що прийняття документа "Cитуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" 11 травня ініціювала українська сторона.

"Прийнятий документ посилює політику міжнародного співтовариства щодо невизнання спроби анексії Криму і сприяє, зокрема, реалізації української ініціативи зі створення Кримської платформи, а в перспективі - деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь", - резюмували в МЗС.