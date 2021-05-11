МЗС України привітало рішення Комітету міністрів Ради ЄС щодо Криму

Рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо тимчасово окупованого РФ Криму привітали в МЗС України. Прийняття цього документа підтверджує, що це питання і надалі буде перебувати в центрі уваги європейських політиків.
Про це повідомила прес-служба МЗС України.
Відзначається, що документ засуджує окупацію Криму Російською Федерацією, що підриває норми міжнародного права і принципи Ради Європи. Також рішення констатує істотне порушення Москвою прав людини на півострові.
"Комітет міністрів Ради Європи в черговий раз підтвердив незмінність позиції щодо підтримки незалежності і суверенітету нашої держави і закликав Російську Федерацію відновити територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - підкреслюється в повідомленні.
У відомстві зазначили, що в рішенні комітету міститься заклик до РФ звільнити всіх незаконно утримуваних українських громадян, а також скасування незаконної заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.
Важливим стало, уточнили в МЗС, звернення до комісара Ради Європи з прав людини про можливість здійснювати на постійно основі моніторинг ситуації в Криму. "Рішення передбачене подання генсекретарем Ради Європи на розгляд Комітету міністрів, щонайменше раз на рік, доповідей про ситуацію на окупованому півострові", - вказується в заяві.
Це рішення стало другим комплексним документом Комітету міністрів ЄС, присвяченого виключно проблемі з окупованим Кримом. Також зазначається, що прийняття документа "Cитуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" 11 травня ініціювала українська сторона.
"Прийнятий документ посилює політику міжнародного співтовариства щодо невизнання спроби анексії Криму і сприяє, зокрема, реалізації української ініціативи зі створення Кримської платформи, а в перспективі - деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь", - резюмували в МЗС.
Нагадаємо, раніше в Держдепартаменті США заявили про продовження прийняття дипломатичних зусиль для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму. Москва повинна припинити незаконні дії на території України.
Раніше США підтвердили підтримку України на тлі російської агресії. Вашингтон висловлює готовність посилювати партнерство у сфері безпеки і оборони.
РБК-Україна писало, що держсекретар Ентоні Блінкен заявив про продуктивність зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Зустріч пройшла в Києві 6 травня.