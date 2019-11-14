МЗС України привітало ухвалення в ООН проекту оновленої резолюції щодо Криму

Міністерство закордонних справ (МЗС) України привітало схвалення 14 листопада 2019 року третім комітетом 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН оновленої і посиленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Українські дипломати відзначають, що цей документ є важливим елементом політики деокупації тимчасово окупованих територій України.

"Проект резолюції має на меті припинити порушення державою-окупантом прав людини на півострові, протидіяти спробам легітимізувати окупацію та анексію АР Крим та м.Севастополя, а також консолідувати позицію міжнародного співтовариства щодо незмінності статусу Криму як невід’ємної складової частини України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потужним сигналом стала фіксація в резолюції факту здійсненням Росією політики, яка має на меті примусову зміну складу населення півострова, включаючи як шляхом переслідування окремих категорій кримчан.

Документ також нагадує, що, відповідно до резолюції ГА ООН "Про визначення агресії" (1974), ніякі територіальні надбання чи особлива вигода, які були отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними.

"Підтримуємо заклик резолюції до Росії забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій і неурядових правозахисних організацій до окупованого півострова, наголошуючи, що їхня присутність та дотримання державою-окупантом міжнародного права з прав людини і міжнародного гуманітарного права має надважливе значення для недопущення подальшого погіршення ситуації", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ГА ООН) у четвер, 14 листопада, підтримав проект оновленої резолюції щодо Криму. Проект резолюції підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти документу.

Нагадаємо, що 6 листопада делегація України в ООН представила проект оновленої резолюції щодо мілітаризації окупованого Криму. Головною метою оновленої резолюції є примушення Російської Федерації вивести всі свої збройні сили з Криму і завершити його тимчасову окупацію.