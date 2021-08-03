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МЗС України допомагає чоловіку Тимановської: "зробимо все, щоб він почувався у безпеці"

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 18:18
МЗС України допомагає чоловіку Тимановської: "зробимо все, щоб він почувався у безпеці" Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України зв'язалося з Арсенієм Зданевичем - чоловіком білоруської спортсменки Христини Тимановської. Зданевич вчора втік з Білорусі в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба пообіцяв, що Україна зробить все можливе для того, щоб Зданевич під час перебування в Україні почувався у безпеці.

"Зв’язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тимановської, яка зазнала переслідувань. Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні та зробимо все, щоб він почувався у безпеці, навіть попри шокуючі новини. Бажаю їм із дружиною успішно пройти всі випробування", - сказав глава МЗС.

Таку заяву в українському МЗС зробили після того, як у київському парку знайшли повішеним главу "Білоруського дому в Україні".

Нагадаємо, спортсменка Тимановська зазнала переслідувань з боку білоруського режиму після того, як розкритикувала Національний олімпійський комітет.

Тимановську намагалися силою повернути в Мінськ з Олімпіади в Токіо, але їй вдалося втекти від білоруських чиновників та отримати візу для в'їзду в Польщу.

Очікується, що вже найближчим часом Тимановська вилетить з Токіо в Польщу.

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МЗС Білорусь Дмитро Кулеба
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