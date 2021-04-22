МЗС України про відведення російських військ від українських кордонів: моніторимо ситуацію

Росія з 23 квітня почне відведення своїх військ від українських кордонів. У свою чергу в Міністерстві закордонних справ України заявили, що моніторять дану ситуацію.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу вирішив завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах, оскільки "всі поставлені цілі були виконані".
Він доручив з 23 квітня почати відведення військ в пункти постійної дислокації.
Раніше Шойгу пояснив посилення військ на півдні країни спробою Північноатлантичного альянсу "протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя".
Також Шойгу заявляв, що в Росії почалася контрольна перевірка боєготовності армії. Навчання проводяться на території всіх військових округів.
Зазначимо, останнім часом спостерігається стягування російської армії до українських кордонів. Повідомлялося, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яке коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.