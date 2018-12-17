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Турчинов прокоментував інформацію МЗС РФ щодо "українського наступу"

Новини » Політика    17.12.2018 - 16:46
Турчинов прокоментував інформацію МЗС РФ щодо "українського наступу"
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Секретар РНБО спростував підготовку Україною наступу

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов не підтвердив інформацію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про підготовку Україною збройної провокації до кінця 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт РНБО

Турчинов назвав заяву російського дипломата "маячнею" та спростував його заяву. 

"Викритий" очільником російського МЗС Сергієм Лавровим "запланований в останню декаду грудня наступ української армії разом з американськими і британськими інструкторами на збройні сили РФ", як й інші його пасажі, на кшталт "нацистського" і "неонацистського режиму" тощо, можна прокоментувати однією фразою. Зроблю це зрозумілою росіянам мовою: "Бред сивой кобылы!", вибачте, "сивого мерина", - сказав Турчинов.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що влада України нібито планує здійснити збройну провокацію на кордоні з анексованим РФ Кримом до кінця цього року. За словами глави МЗС Росії, провокація готується на останню декаду грудня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що українська армія здатна дати відсіч будь-якій провокації Росії

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