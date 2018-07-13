У Криму винесли вирок "диверсанту" Панову

Панова в Криму засудили до 8 років колонії

В окупованому Криму українського політв'язня Євгена Панова засудили до 8 років колонії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що так званий "верховний суд" Криму засудив Панова до восьми років колонії суворого режиму. Українця визнали винним у нібито підготовці диверсій на півострові. Також повідомляється, що Панову зарахували в загальний термін близько двох років перебування під вартою.

Захист українця заявив, що подасть апеляцію на вирок. Панов свою провину так і не визнав.

Нагадаємо, в лютому затриманого разом з Пановим Андрія Захтея засудили до 6,5 років колонії.

Панова затримали в Криму в серпні 2016 року. За версією російського слідства, він зі спільниками в районі Армянська мав зустріти підкріплення з материкової України нібито для подальших диверсій. При затриманні групи в перестрілці загинув представник окупаційної влади і два ймовірних "диверсанта".