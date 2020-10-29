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МЗС України направив ноту протесту Росії через "гумконвой"

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Російській Федерації у зв'язку з черговим вчинення міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України. Росія направила черговий гуманітарний конвой на Донбас.

Про це йдеться в коментарі МЗС.

Як повідомляється, "гумконвой" потрапив в ОРДЛО через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка".

"При цьому російська сторона зробила неможливим здійснення українськими прикордонниками і митниками обов'язкових контрольних процедур, передбачених законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами", - говориться в повідомленні.

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Україна також вимагає надалі спрямовувати гуманітарні конвої Червоного Хреста оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

У Міністерстві заявили, що будуть відповідним чином реагувати на всі наступні міжнародно-протиправні діяння з боку Росії.

Нагадаємо, останній раз Росія направляла "гумконвой" на Донбас у кінці серпня цього року.

До цього Росія направляла "гумконвой" на окупований Донбас у грудні минулого року.

Тоді в МЗС України також висловлювали протест через російський "гумконвой".

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