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Україна направила ноту протесту Росії через черговий "гумконвой"

Новини » Політика     19.12.2019 - 21:33
Україна направила ноту протесту Росії через черговий "гумконвой"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Росія 19 грудня відправила останній в 2019 році "гумконвой"

Україна направила Російській Федерації ноту протесту через чергового напрямку так званого "гуманітарного конвою" на тимчасово окуповану територію Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря МЗС Катерини Зеленко у Twitter.

За її словами, російській стороні вже була передана нота протесту.

"Реагуючи на чергове порушення Росією суверенітету України - напрям так зв. "гуманітарного конвою" на тимчасово окуповані райони українського Донбасу, російській стороні передано ноту протесту", - написала Зеленко.

Нагадаємо, 19 грудня Міністерство з надзвичайних ситуацій Російської Федерації відправило на окуповану територію Донбасу черговий так званий "гумконвой". Відзначається, це остання колона "гуманітарного конвою", яку відправляють на окупований Донбас в 2019 році.

Крім того, 12 грудня на окуповану територію Донецької області був зафіксований "гуманітарний конвой" МНС РФ. Це був вже 95-ї незаконний "гумконвой" Російської Федерації для жителів окупованої території Донбасу.

У зв'язку з прибуттям незаконного "гумконвоя" РФ на непідконтрольну Україні територію Донецької області в українському Міністерстві закордонних справ направили Москві ноту протесту. Переміщення колони також сталося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

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Новини України Російська Федераціягумконвойпротест
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