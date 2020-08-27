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Росія відправила на Донбас "гумконвой", Україна висловила протест

Донбас, Четвер 27 серпня 2020 16:47
Росія відправила на Донбас "гумконвой", Україна висловила протест
Фото: російський "гумконвой" (dan-news info)
Автор: Дмитро Левицький

Росія без узгодження з Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста відправила на окуповану територію Донбасу черговий "гуманітарний конвой". У зв'язку з цим Україна висловила рішучий протест Міністерству закордонних справ Росії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Російський "гуманітарний конвой" незаконно перетнув український кордон через закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка". Так, українські прикордонники не отримали змоги перевірити вантаж, що передбачено нормами міжнародного права.

У своїй ноті українське міністерство закликало російську сторону неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань та двохсторонніх договорів щодо шляхів доставки гуманітарних вантажів.

"МЗС України відповідним чином реагуватиме на усі подальші міжнародно-протиправні діяння з боку держави-агресора", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Росія направляла "гумконвой" на окупований Донбас у грудні минулого року.

Тоді в МЗС України також висловлювали протест через російський "гумконвой".

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