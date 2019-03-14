МЗС України засуджує приїзд французьких депутатів до Криму на річницю анексії

Ілюстративне фото: МЗС (РБК-Україна)

Порушники притягатимуться до відповідальності відповідно до законодавства України

Міністерство закордонних справ (МЗС) України рішуче засудило поїздку групи французьких політиків до окупованого РФ Криму. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба МЗС.

У МЗС заявили, що дії цих французьких політиків є прямим потуранням агресору.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує поїздку групи французьких політиків до окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим. Здійснивши несанкціонований візит на злочинно анексовану українську територію, французькі громадяни виявили неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, проігнорувавши фундаментальні принципи міжнародного права, законодавство України", - йдеться у повідомленні..

Дипломати підкреслили, що вкотре вимагають від усіх іноземних громадян чітко дотримуватися "Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

"Порушники притягатимуться до відповідальності відповідно до законодавства України", - сказано в заяві.

Нагадаємо, група французьких політиків на чолі з екс-депутатом парламенту Франції Тьєррі Маріані прилетить 13 березня в окупований Крим, щоб взяти участь у заходах до п'ятиріччя анексії півострова.