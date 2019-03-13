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Французькі депутати відвідають Крим на річницю анексії

Новини » Політика    13.03.2019 - 09:36
Французькі депутати відвідають Крим на річницю анексії
Фото: Тьєррі Маріані (flickr.com/dprezat)

Політики перебуватимуть на півострові з 13 по 16 березня

Група французьких політиків на чолі з екс-депутатом парламенту Франції Тьєррі Маріані прилетить 13 березня в окупований Крим, щоб взяти участь у заходах до п'ятиріччя анексії півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії"

Як зазначається, депутати парламенту Франції перебуватимуть у Криму з 13 до 16 березня. Під час візиту політики відвідають міжнародний дитячий центр "Артек", погуляються набережною Ялти, відвідають меморіал на Французькому військовому кладовищі в Севастополі. У програмі візиту також заплановані зустрічі з місцевими "депутатами".

РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін планує відвідати окупований Крим на п'ятиріччя анексії. 

Відзначимо, в 18 березня в Росії відзначають п'яту річницю анексії півострова. У цей день в 2014 році в Кремлі був підписаний документ про "входження" Криму та Севастополя до складу Росії.

Нагадаємо, 12 березня палата представників Конгресу США схвалила заборону на визнання окупованого Криму російським. За відповідний документ проголосували 427 конгресменів.

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