У МЗС України сподіваються на звільнення українських полонених до 31 грудня

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються на звільнення українських полонених до 31 грудня. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, є надія, що результати відеоконференції між Києвом і бойовиками ОРДЛО приведуть до звільнення полонених.

"Я сподіваюся, що результати скайп-конференції приведуть до звільнення наших заручників, і що хлопці будуть вдома. Над цим працює переговорна група. Немає ніякої зради. Робота ведеться, я думаю, ми цю роботу завершимо", - заявив Боднар.

Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма повідомив, що на 20 грудня запланована відеоконференція, під час якої учасники мінських переговорів обговорять обмін полоненими. У ОРДЛО пізніше відмовилися від цієї відеоконференції й перенесли її на 23 грудня.

Також РБК-Україна писало, що обмін полоненими між Києвом і так званими "ЛДНР" затримується через відмову близько 40 ув'язнених повертатися в окуповані райони Донецької та Луганської області.

Серед відмовників є як ті, хто не хоче повертатися в ОРДЛО, так і ті, хто бажає відбути термін ув'язнення і закрити питання кримінального переслідування.