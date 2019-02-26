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МЗС України у 5 річницю окупації Криму закликає посилити тиск на Росію

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 11:24
МЗС України у 5 річницю окупації Криму закликає посилити тиск на Росію
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тиск на РФ необхідно продовжити, щоб запобігти ескалації РФ в Україні, вважають в МЗС

Міністерство закордонних справ України у п'яту річницю окупації Криму закликало міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію для дотримання нею норм міжнародного права. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС України у Twitter

Як зазначається, Україна закликає усіма можливими дипломатичними засобами запобігти подальшій ескалації Росії в Україні. 

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство продовжувати тиск на Російську Федерацію всіма політичними та дипломатичними засобами, щоб запобігти подальшій ескалації Росії в Україні, змусити державу-агресор виконувати свої зобов'язання і дотримуватися норм міжнародного права", - йдеться в повідомленні. 

Також у МЗС нагадали, що 5 років тому, 26 лютого 2014 року, кримські татари  та проукраїнські активісти у Сімферополі виступили перед проросійським натовпом на підтримку територіальної цілісності України. Унаслідок цих зіткнень загинули дві людини та ще декілька десятків отримали поранення. 

МЗС України у 5 річницю окупації Криму закликає посилити тиск на Росію

Нагадаємо, п'ятий Міжнародний форум "Окупований Крим. 5 років спротиву" пройде 26-27 лютого у Мистецькому арсеналі в Києві. Відкриття відбудеться за участю Порошенка і Волкера, які стануть ключовими спікерами.

РБК-Україна писало, що Міжнародний форум "Окупований Крим: 5 років опору", який 26-27 лютого пройде в Києві, продовжить свою роботу в березні в Брюсселі і Вашингтоні. 

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