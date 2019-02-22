Форум "Окупований Крим" пройде у Вашингтоні та Брюсселі

Фото: Еміне Джапарова (mip.gov.ua)

Відповідні заходи проведуть у березні

Міжнародний форум "Окупований Крим: 5 років опору", який 26-27 лютого пройде в Києві, продовжить свою роботу в березні в Брюсселі і Вашингтоні. Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона розповіла, що заходи цього форуму триватимуть 5 березня в Європарламенті в Брюсселі, а також 19 березня у Вашингтоні (США).

За її словами, відповідно до попередньої домовленості у Вашингтоні форум відбудеться 19 березня.

"Ми очікуємо високе представництво. В даний час відпрацьовується участь в цьому заході державного секретаря Помпео", - зазначила Джапарова.

РБК-Україна писало, що українська делегація в ПА ОБСЄ готує для ухвалення на сесії Асамблеї у червні резолюцію щодо мілітаризації Російською Федерацією Донбасута Криму. Резолюцію вже створено українською делегацією разом з Міністерством закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що за весь час окупації Росією Криму півмільйона людей приїхали на анексований півострів з РФ.