Авіакатастрофа в Пакистані: на борту було 107 осіб, вижили не менше двох

Фото: місце авіакатастрофи в Пакистані (twitter.com/TahaSSiddiqui)

Місцеві телеканали показали відео з людиною, яка пережила авіакатастрофу

В авіакатастрофі в Пакистані вижили не менше двох осіб. За даними представників місцевої цивільної авіації, всього на борту перебували 107 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що принаймні дві особи пережили авіакатастрофу в Пакистані. На борту літака перебували 99 пасажирів і 8 членів екіпажу.

Видання зазначає, що мер Карачі до цього стверджував, що загинули всі, хто був на борту. У той же час місцеві канали показали відео з людиною на ношах, яка пережила авіакатастрофу.

Зазначимо, літак впав в багатолюдному районі на околиці міжнародного аеропорту Карачі. Інформація про жертви або постраждалих ще уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Карачі розбився пасажирський літак, який летів з Лахора. На місці катастрофи виникла масштабна пожежа, а сам літак впав на житлові будинки. Причини інциденту поки не повідомляються, авіаційна влада Пакистану почала розслідування.

Як повідомив РБК-Україна директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев, посольство перевіряє інформацію про наявність громадян України серед пасажирів літака, який летів до Карачі.

Автор: Іван Петров