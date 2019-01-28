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"Суд" відмовив Балуху у зменшенні терміну ув'язнення

Новини » Суспільство    28.01.2019 - 21:55
"Суд" відмовив Балуху у зменшенні терміну ув'язнення
Фото: Володимир Балух (helsinki.org.ua)

Клопотання сторони захисту відхилили

Верховний суд анексованого Росією Криму відмовив адвокатам українського активіста Володимира Балуха в зменшенні терміну ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода"

Як зазначається,  захист наполягав, що суд невірно порахував термін перебування Балуха під вартою до винесення судового рішення, і тому вирок повинен бути зменшений. Однак суд не задовільнив клопотання сторони захисту. 

Нагадаємо, в анексованому Росією Криму суддя так званого "Керченського міського суду" Олександр Ковальов 25 січня не задовольнив клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення.

РБК-Україна писало, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що Балух не має наміру просити про помилування.

"Він не визнає свою провину. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом Росії, засуджений повинен визнати провину і звернутися з проханням про помилування. Просити, щоб його помилували і "дали умовно", він не буде", - сказав Чийгоз.

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Новини України Володимир Балух
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