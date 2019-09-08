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США відклали виробництво термоядерних бомб через проблеми з запчастинами

Новини » Суспільство    08.09.2019 - 22:01
США відклали виробництво термоядерних бомб через проблеми з запчастинами
Ілюстративне фото (U. S. National Nuclear Security Administration)

Виробництво відклали через проблеми зі строком служби деяких деталей, використовуваних в їх конструкції

Американські військові відклали серійне виробництво нових термоядерних бомб B61-12 через проблеми зі строком служби деяких деталей, використовуваних в їх конструкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence News.

Термоядерні бомби B61 розроблені у розпал холодної війни в 1960 роки і прийняті на озброєння стратегічних ядерних сил США в 1968 році. З 2010 років ведеться робота над 12-й модифікацією бомби, яку можна буде встановлювати на винищувачі п'ятого покоління F-35.

За даними видання, B61-12 має замінити більш старі модифікації, чий термін служби вже вийшов. Бомби повинні були бути запущені в серійне виробництво в березні 2020 року.

Проте, за словами заступника голови Національного управління ядерної безпеки США Чарльза Вердона, при їх тестуванні військові виявили, що деякі запчастини нових бомб набагато менш довговічні.

Планований термін затримки виробництва бомб - 18 місяців. В Асоціації з контролю над озброєннями попереджають, що відстрочка серійного виробництва збільшить вартість програми.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп обговорював з радниками з національної безпеки ідею використання ядерних бомб у боротьбі з ураганами, які загрожують Сполученим Штатам.

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