Росія створить ракету необмеженої дальності до 2025 року, - розвідка США

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Росія вже провела низку невдалих випробувань даної ракети

Розвідка Сполучених Штатів Америки припускає, що російська ядерна ракета необмеженого радіусу дії буде створена протягом наступних шести років, до 2025 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як повідомляється, Росія провела вже низку випробувань ракети, але вони були невдалими.

"Незважаючи на ряд невдалих випробувань, російська ядерна ракета з так званої необмеженою дальністю буде готова до війни протягом наступних шести років, в кілька більш швидкі терміни, ніж повідомлялося раніше", - йдеться в повідомленні.

Американські розвідники прийшли до такої думки, враховуючи те, що Російська Федерація здійснює випробування нової зброї, хоча досі всі вони були невдалими. Зокрема, мова йде про вибух в Архангельській області, коли загинули п'ять російських вчених.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що американська розвідка дійшла висновку, що вибух в Архангельській області (РФ), який привів до витоку радіації, стався, коли російські військові намагалися підняти ракету з ядерним зарядом з дна океану.

Крім того, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета. У Росатомі заявили, що п'ять співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвироби". За офіційними даними, рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.