ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія створить ракету необмеженої дальності до 2025 року, - розвідка США

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 11:13
Росія створить ракету необмеженої дальності до 2025 року, - розвідка США
Ілюстративне фото (pixabey.com)

Росія вже провела низку невдалих випробувань даної ракети

Розвідка Сполучених Штатів Америки припускає, що російська ядерна ракета необмеженого радіусу дії буде створена протягом наступних шести років, до 2025 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як повідомляється, Росія провела вже низку випробувань ракети, але вони були невдалими.

"Незважаючи на ряд невдалих випробувань, російська ядерна ракета з так званої необмеженою дальністю буде готова до війни протягом наступних шести років, в кілька більш швидкі терміни, ніж повідомлялося раніше", - йдеться в повідомленні.

Американські розвідники прийшли до такої думки, враховуючи те, що Російська Федерація здійснює випробування нової зброї, хоча досі всі вони були невдалими. Зокрема, мова йде про вибух в Архангельській області, коли загинули п'ять російських вчених.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що американська розвідка дійшла висновку, що вибух в Архангельській області (РФ), який привів до витоку радіації, стався, коли російські військові намагалися підняти ракету з ядерним зарядом з дна океану.

Крім того, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета. У Росатомі заявили, що п'ять співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвироби". За офіційними даними, рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.

Вашингтон схвалив продаж Польщі понад 30 винищувачів F-35 Росія в ЄСПЛ визнала окупацію Криму з 18 березня 2014
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкиракета
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся