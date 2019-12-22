У МЗС Росії заявили про "нову перешкоду" для обміну між Україною та ОРДЛО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для обміну утримуваними особами між Україною і тимчасово окупованими районами Донбасу у Мінську з'явилася "нова перешкода". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, у Парижі закликали контактну групу погодити списки "для обміну всіх встановлених на всіх встановлених".

"Мета - "всіх на всіх", але коли вони всі ці роки формували списки, то виявилося, що не всі взаємно підтверджені. Тепер у контактній групі з'явився новий критерій: встановлені - так, але вони не всі "процесуально очищені". Це означає нову перешкоду до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому", - сказав глава МЗС Росії.

Нагадаємо, обмін полоненими між Києвом і так званими "ЛДНР" затримується через відмову частини укладених повертатися в окуповані райони Донецької і Луганської області, про що заявили джерела в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Так, близько 40 осіб, яких Україна готується передати бойовикам "ЛДНР", з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків.

Як писало РБК-Україна, представник України в ТКГ Леонід Кучма повідомив, що на 20 грудня запланована відеоконференція, у ході якої учасники мінських переговорів обговорять обмін полоненими. У ОРДЛО пізніше відмовилися від цієї відеоконференції та перенесли її на 23 грудня.

Додамо також, так звана "омбудсмен" Дарина Морозова заявила про готовність невизнаної "ДНР" до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою. Вона зазначила, що Київ нібито підтвердив готовність передати 88 осіб, у відповідь "ДНР" повинна віддати 53 людини.