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Пристайко сумнівається у проведенні нормандської зустрічі в квітні

Новини » Політика     10.02.2020 - 21:47
Пристайко сумнівається у проведенні нормандської зустрічі в квітні
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

На даний момент немає підготовки до майбутньої зустрічі у форматі нормандському

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на даний момент не бачить підготовки до можливого проведення нової нормандської зустрічі. Про це він заявив під час візиту в Італію повідомляє Reuters.

За словами Пристайко, він сумнівається, що зустріч може відбутися в квітні, як це було домовлено під час попередньої нормандської зустрічі в Парижі в грудні.

"До грудневої зустрічі... (підготовка - ред.) розпочалася за півроку. Тепер у нас залишилося два місяці, і я не бачу ніякої підготовки. Можливо, це буде набагато швидше, ніж в минулий раз, і, можливо, ми досягнемо більшого прогресу. Вибачте, але я в цьому сумніваюся", - заявив Пристайко.

Раніше РБК-Україна писало, що офіційної пропозиції щодо нормандської зустрічі на рівні міністрів на полях Мюнхенській конференції з безпеки (14-16 лютого) ще немає.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбулася зустріч "нормандської четвірки" (президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент Російської Федерації Володимир Путін). За результатами зустрічі був підписаний меморандум, в якому, зокрема, передбачається чергова нормандська зустріч в середині квітня 2020 року. За попередньою інформацією, зустріч "нормандської четвірки" може пройти в Берліні.

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