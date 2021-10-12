В Україні може з'явитись військова місія ЄС: Зеленський висловив свою думку

Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо створення військової місії ЄС в країні. Він підтримує цю ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву українського лідера на саміті Україна-ЄС .

Зазначимо, на жовтневому саміті з ЄС обговорять створення військової навчальної місії в Україні.

"Щодо військової місії. Це навчальна місія, яка говорить про застосування найкращих європейських практик, обмін досвідом. Ми підтримуємо цю ініціативу", - заявив Зеленський.

Раніше один з високопоставлених чиновників ЄС повідомив РБК-Україна про плани обговорити 12 жовтня на саміті Україна-ЄС запит Києва про створення військової тренувальної місії Євросоюзу в Україні.

У вересні в Україну вже приїжджала оцінювальна місія з ЄС, щоб попередньо проаналізувати ситуацію.

Наразі підсумки її роботи аналізуються, в першій половині листопада Комітет з питань політики і безпеки Ради ЄС знову повернеться до цього питання.