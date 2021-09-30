МЗС Росії про вихід місії ОБСЄ з кордону: використовувалася для "абсурдних вимог"

У заяві йдеться, що сьогодні завершує роботу група спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" російсько-українського кордону. МЗС зазначає, що її розміщення було жестом доброї волі, який за сім років "не зустрів належного розуміння і відгуку" у київської влади та західних партнерів.

"Більше того - сама присутність спостерігачів ОБСЄ використовувалося низкою держав як привід для розпалювання конфронтації, висунення на нашу адресу все більш агресивних і абсурдних вимог. У цих умовах продовжувати мандат групи було недоцільним", - йдеться в заяві.

Також в МЗС підкреслили, що місію розгорнули ще до мінських угод, тому вона не згадується ані в них, ані в документах Тристоронньої контактної групи.