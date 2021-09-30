МЗС Росії про вихід місії ОБСЄ з кордону: використовувалася для "абсурдних вимог"
Російська сторона вважала недоцільним продовження місії мандата місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом. Вона нібито використовувалася для висунення "абсурдних вимог".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Росії.
У заяві йдеться, що сьогодні завершує роботу група спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" російсько-українського кордону. МЗС зазначає, що її розміщення було жестом доброї волі, який за сім років "не зустрів належного розуміння і відгуку" у київської влади та західних партнерів.
"Більше того - сама присутність спостерігачів ОБСЄ використовувалося низкою держав як привід для розпалювання конфронтації, висунення на нашу адресу все більш агресивних і абсурдних вимог. У цих умовах продовжувати мандат групи було недоцільним", - йдеться в заяві.
Також в МЗС підкреслили, що місію розгорнули ще до мінських угод, тому вона не згадується ані в них, ані в документах Тристоронньої контактної групи.
Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що ситуації на Донбасі в області безпеки нестабільна і є найгіршою з липня 2020 року.