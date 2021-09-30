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МИД России об уходе миссии ОБСЕ с границы: использовалась для "абсурдных требований"

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Москва, Четверг 30 сентября 2021 17:59
МИД России об уходе миссии ОБСЕ с границы: использовалась для "абсурдных требований" Фото: наблюдатели ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Сергей Новиков

Российская сторона посчитала нецелесообразным продление миссии мандата миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом. Она якобы использовалась для выдвижения "абсурдных требований".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД России.

В заявлении говорится, что сегодня завершает работу группа наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" российско-украинской границы. МИД отмечает, что ее размещение было жестом доброй воли, который за семь лет "не встретил должного понимания и отклика" у киевских властей и западных партнеров.

"Более того - само присутствие наблюдателей ОБСЕ использовалось рядом государств как повод для разжигания конфронтации, выдвижения в наш адрес все более агрессивных и абсурдных требований. В этих условиях продлевать мандат группы было нецелесообразным", - говорится в заявлении.

Также в МИД подчеркнули, что миссию развернули еще до минских соглашений, поэтому она не упоминается ни в них, ни в документах Трехсторонней контактной группы.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что ситуации на Донбассе в области безопасности нестабильна и является худшей с июля 2020 года.

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