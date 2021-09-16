МЗС Росії закликало Чехію не видавати Франчетті Україні. Погрожує наслідками
Росія закликала Чехію відпустити затриманого росіянина Олександра Франчетті. Україна просить Прагу видати росіянина, бо його підозрюють у причетності до окупації Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.
"Очікуємо від чеської сторони якнайшвидшого звільнення російського громадянина і отримання відповідей на наші запити про причини і мотиви його затримання. Ми закликаємо чеську сторону прийняти зважене рішення, не допустивши його політизації, і не йти на поводу в української влади", - сказала вона.
Захарова наголосила, що "недружні дії" проти російських громадян "будуть мати наслідки".
Нагадаємо, росіянина Франчетті затримали у Празі за запитом українських правоохоронців. Україна направила Чехії запит на видачу Франчетті.
Наразі росіянин Франчетті перебуває під вартою в Чехії.