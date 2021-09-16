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МЗС Росії закликало Чехію не видавати Франчетті Україні. Погрожує наслідками

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Москва, Четвер 16 вересня 2021 17:30
МЗС Росії закликало Чехію не видавати Франчетті Україні. Погрожує наслідками Фото: Марія Захарова, речник МЗС РФ (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Дмитро Левицький

Росія закликала Чехію відпустити затриманого росіянина Олександра Франчетті. Україна просить Прагу видати росіянина, бо його підозрюють у причетності до окупації Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

"Очікуємо від чеської сторони якнайшвидшого звільнення російського громадянина і отримання відповідей на наші запити про причини і мотиви його затримання. Ми закликаємо чеську сторону прийняти зважене рішення, не допустивши його політизації, і не йти на поводу в української влади", - сказала вона.

Захарова наголосила, що "недружні дії" проти російських громадян "будуть мати наслідки".

Нагадаємо, росіянина Франчетті затримали у Празі за запитом українських правоохоронців. Україна направила Чехії запит на видачу Франчетті.

Наразі росіянин Франчетті перебуває під вартою в Чехії.

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