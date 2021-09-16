МЗС Росії закликало Чехію не видавати Франчетті Україні. Погрожує наслідками

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

"Очікуємо від чеської сторони якнайшвидшого звільнення російського громадянина і отримання відповідей на наші запити про причини і мотиви його затримання. Ми закликаємо чеську сторону прийняти зважене рішення, не допустивши його політизації, і не йти на поводу в української влади", - сказала вона.

Захарова наголосила, що "недружні дії" проти російських громадян "будуть мати наслідки".