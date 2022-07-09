У Британії виявили нерухомість РФ, її можуть передати Україні, - The Times

У Британії виявили 18 об'єктів нерухомості, яка належить росіянам. Вони можуть бути конфісковані і передані Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За інформацією видання, в число об'єктів нерухомості, які належать росіянам, входить замок XIX століття на кордоні між Кентом і Cхідним Сассексом, який використовують для відпочинку російські дипломати і співробітники ФСБ. Також в список входить другий за величиною будинок в Лондоні після Букінгемського палацу, власником якого є підсанкційний російський мільярдер Андрій Гур'єв.

The Times зазначає, що Україна допускає можливість судового розгляду, щоб їй передали 18 об'єктів нерухомості, загальна вартість яких може досягати 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

При цьому видання додає, що посол України в Британії Вадим Пристайко вже наймає адвоката, щоб притягнути Росію до суду. Він сподівається, що британський суд конфіскує нерухомість або змусить Росію продати її і розділити частину прибутку.