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"Гарантії безпеки". США отримали відповідь Росії, - WP

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Вівторок 01 лютого 2022 01:52
"Гарантії безпеки". США отримали відповідь Росії, - WP Фото: США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Сполучені Штати отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Таку заяву зробив офіційний представник США на умовах анонімності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

"Ми можемо підтвердити, що ми отримали письмову відповідь від Росії", - наводить видання слова чиновника. Він відмовився розкрити зміст цього документа.

Відзначається, що Кремль перекинув понад 100 000 військовослужбовців і важке озброєння до кордону з Україною і проігнорував заклики Сполучених Штатів повернути свої війська назад в казарми.

Нагадаємо, що раніше Росія висунула Заходу вимоги, назвавши це "гарантіями безпеки". Серед іншого там є вимога відмовити Україні в перспективі вступу до НАТО.

У свою чергу, США минулої середи 26 січня передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції. Тепер же Росія передала Сполученим Штатам свою відповідь на американські пропозиції.

Раніше ми писали, що Україна отримала від США ще понад 80 тонн військової допомоги.

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