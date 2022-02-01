"Гарантії безпеки". США отримали відповідь Росії, - WP

Сполучені Штати отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Таку заяву зробив офіційний представник США на умовах анонімності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

"Ми можемо підтвердити, що ми отримали письмову відповідь від Росії", - наводить видання слова чиновника. Він відмовився розкрити зміст цього документа.

Відзначається, що Кремль перекинув понад 100 000 військовослужбовців і важке озброєння до кордону з Україною і проігнорував заклики Сполучених Штатів повернути свої війська назад в казарми.

Нагадаємо, що раніше Росія висунула Заходу вимоги, назвавши це "гарантіями безпеки". Серед іншого там є вимога відмовити Україні в перспективі вступу до НАТО.

У свою чергу, США минулої середи 26 січня передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції. Тепер же Росія передала Сполученим Штатам свою відповідь на американські пропозиції.