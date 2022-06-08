Пєсков про зустріч Зеленського та Путіна: організувати переговори поки неможливо

У Кремлі поки що не бачать можливості організації переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі радіо " Маяк ".

Пєсков у черговий раз повторив тезу російської пропаганди про те, що "Україна вийшла з переговорного треку", тому зустріч двох голів держав не дасть жодного результату.

"Наша позиція добре відома. Будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути результативною та добре підготовленою", - заявив він.

Також, за словами речника президента РФ, зараз навіть можливість такої зустрічі не обговорюється на рівні вищого політичного керівництва країни-агресора.