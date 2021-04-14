МЗС Росії звинуватив НАТО в підбурюванні до загострення на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили НАТО в "підбурюванні" до загострення на Донбасі . У РФ заявили, що Альянс не висловлює занепокоєння щодо того, що відбувається на Донбасі ніби-то зі сторони українських військових.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС .

Також, за її словами, Євросоюз спостерігає за подіями на Донбасі і "всіляко надихає київський режим".

"НАТО - військовий альянс, який повинен займатися питаннями безпеки, знову ж всіляко заграє з Києвом", - вважає він.

Зазначимо, близько двох тижнів тому Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У НАТО заявили про підтримку України і попереджають РФ про наслідки нової агресії.