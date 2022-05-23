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МЗС Росії назвав умову для переговорів з Україною. І відповів Подоляку

Фото: заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко (facebook com ValdaiClubRu)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація готова повернутися до мирних переговорів з Україною. Але як тільки офіційний Київ "проявить конструктивний підхід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ми будемо готові повернутися, як тільки Україна проявить конструктивну позицію і надасть, принаймні, реакцію на передані їй пропозиції", - заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко.

Крім того, він прокоментував слова радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, який виключив будь-який мирний договір з втратою територій.

"Москва орієнтується на офіційну реакцію київської влади", - підкреслив Руденко.

Примітно, що українська сторона рекомендує не брати до уваги коментарі російського МЗС і особисто міністра Сергія Лаврова, оскільки той не бере участі в переговорах.

Нагадаємо, напередодні Подоляк заявляв, що мирні переговори з Росією можуть відновитися тільки тоді, коли її війська вийдуть з українських територій.

Президент України Володимир Зеленський також зазначив, що мирного договору з РФ може і зовсім не бути і це залежить відразу від декількох факторів.

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