ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк порадив Лаврову утриматися від заяв щодо переговорів України і РФ

Новость на русском →
Київ, Субота 30 квітня 2022 18:58
Подоляк порадив Лаврову утриматися від заяв щодо переговорів України і РФ Фото: радник Голови ВП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк рекомендував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову не робити заяв про переговори між Києвом і Москвою. Він додав, що йому часто доводиться говорити про розбіжності між фактами і "фантазіями" російської сторони.

Про це Михайло Подоляк повідомив у коментарі РБК-Україна.

"Не вперше доводиться говорити про те, що між фактами і фантазіями у представників РФ занадто велика дистанція", - сказав він, коментуючи останні заяви Лаврова про хід переговорів України і Росії.

Радник глави ОП навів три причини, чому російському міністру не слід робити таких заяв. В якості першої він зазначив, що Лавров ніколи не сидів за столом переговорів ні в очно, ні в онлайн форматі.

"Хоча сам не пропустив жодного раунду. Тому дещо дивує його схильність коментувати те, в чому не береш участь і що не бачиш зсередини процесу", - підкреслив Подоляк.

Другою причиною він назвав злочини російських військових у захоплених містах. За його словами, "денацифікацію і російську мову" російська армія цілком конкретно "обговорила" з українцями в Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі і звичайно ж, в Маріуполі.

"І всі відповідні висновки назавжди вписані в історію кров'ю невинних українських громадян", - констатував радник ОП.

Третя причина полягає в тому, що в рамках переговорного процесу не обговорюється проблематика глобальних міжнародних санкцій щодо РФ, зазначив Подоляк. Оскільки досі не усунуто причину для їх запровадження світовою спільнотою, а саме окупація частини території України та віроломне порушення нашої територіальної цілісності та суверенітету.

Він підкреслив, що санкції не можуть обговорюватися з Україною без участі інших країн, тому що вводив їх весь цивілізований світ. Тому про те, коли і які приймати рішення щодо обмежень проти Росії Україна буде обговорювати тільки разом зі своїми партнерами.

"Тому доводиться вже вкотре настійно рекомендувати представникам Російської Федерації відмовитися від коментарів, які не є достовірними і скільки-небудь відповідними реальному ходу переговорного процесу", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, вчора Лавров заявив, що до порядку денного переговорів України та Росії нібито включено "питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші".

Зазначимо, раніше Лавров заявив, що Росія підтвердила обговорення можливості створення інституту гарантів безпеки для України.

Війна Росії проти України йде 66-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Лавров Офіс президента Війна в Україні
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни