Подоляк порадив Лаврову утриматися від заяв щодо переговорів України і РФ
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк рекомендував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову не робити заяв про переговори між Києвом і Москвою. Він додав, що йому часто доводиться говорити про розбіжності між фактами і "фантазіями" російської сторони.
Про це Михайло Подоляк повідомив у коментарі РБК-Україна.
"Не вперше доводиться говорити про те, що між фактами і фантазіями у представників РФ занадто велика дистанція", - сказав він, коментуючи останні заяви Лаврова про хід переговорів України і Росії.
Радник глави ОП навів три причини, чому російському міністру не слід робити таких заяв. В якості першої він зазначив, що Лавров ніколи не сидів за столом переговорів ні в очно, ні в онлайн форматі.
"Хоча сам не пропустив жодного раунду. Тому дещо дивує його схильність коментувати те, в чому не береш участь і що не бачиш зсередини процесу", - підкреслив Подоляк.
Другою причиною він назвав злочини російських військових у захоплених містах. За його словами, "денацифікацію і російську мову" російська армія цілком конкретно "обговорила" з українцями в Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі і звичайно ж, в Маріуполі.
"І всі відповідні висновки назавжди вписані в історію кров'ю невинних українських громадян", - констатував радник ОП.
Третя причина полягає в тому, що в рамках переговорного процесу не обговорюється проблематика глобальних міжнародних санкцій щодо РФ, зазначив Подоляк. Оскільки досі не усунуто причину для їх запровадження світовою спільнотою, а саме окупація частини території України та віроломне порушення нашої територіальної цілісності та суверенітету.
Він підкреслив, що санкції не можуть обговорюватися з Україною без участі інших країн, тому що вводив їх весь цивілізований світ. Тому про те, коли і які приймати рішення щодо обмежень проти Росії Україна буде обговорювати тільки разом зі своїми партнерами.
"Тому доводиться вже вкотре настійно рекомендувати представникам Російської Федерації відмовитися від коментарів, які не є достовірними і скільки-небудь відповідними реальному ходу переговорного процесу", - підсумував Подоляк.
Нагадаємо, вчора Лавров заявив, що до порядку денного переговорів України та Росії нібито включено "питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші".
Зазначимо, раніше Лавров заявив, що Росія підтвердила обговорення можливості створення інституту гарантів безпеки для України.
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