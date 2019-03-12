Росія направила Україні ноту через припинення Договору про дружбу

Договір про дружбу припиняє дію з 1 квітня

Из-за прекращения действия Договора о дружбе Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Украине ноту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз МИД РФ.

В российском МИД отметили, что Договор о дружбе от 31 мая 1997 года прекращает действие с 1 апреля 2019 года по инициативе украинской стороны. Также российская сторона обвинила Украину в нарушении договора в 2004 году путем ратификации меморандума о поддержке операций НАТО, а также путем внесения поправок в Военную доктрину, в которой заявлено о вступлении в НАТО как о стратегической цели государства. Кроме того, в Москве раскритиковали изменения в Конституцию Украины, которыми недавно закрепили курс на Европейский союз и НАТО.

Также в МИД России подчеркнули, что власти "ведут целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения".

Напомним, закон о прекращении Договора о дружбе с Россией вступил в силу 12 декабря 2018 года. Договор подписали в 1997 году президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин. Он вступил в силу 1 апреля 1999, стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

Российская сторона раскритиковала этот шаг, отметив, что с точки зрения Кремля "это является проявлением неуважения к своему собственному народу и его интересам". Также принятие этого закона Москва назвала "опрометчивым шагом".