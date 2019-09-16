У МЗС Росії виключили можливість "приєднання" ОРДЛО

Російська Федерація залишається відданою мінським угодам, незважаючи на нібито бажання самопроголошених "республік Донбасу" увійти до складу РФ. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передають російські ЗМІ.

За її словами, Росія пов'язує політику по Донбасу з реалізацією мінських угод.

"Цей напрямок пов'язано з втіленням у життя мінських домовленостей, де все чітко розставлено по своїх місцях", - підкреслила Захарова.

Вона також зазначила, що нібито велика кількість заяв з боку "республік Донбасу" про наміри приєднатися до Росії пов'язана з "агресивними заявами Києва".

Зазначимо, ватажки самопроголошених "республік" час від часу декларують своєю метою вступ до складу Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили про необхідність ретельної підготовки нормандського саміту. За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, нова позиція України з приводу механізму врегулювання ситуації на Донбасі вимагає ретельного опрацювання перед зустріччю "нормандської четвірки".

Відзначимо, до цього спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не будуть підштовхувати Україну до проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей.