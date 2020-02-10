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Заступник генпрокурора розповів деталі розслідування щодо агресії РФ проти України

Новини » Політика     10.02.2020 - 02:46
Заступник генпрокурора розповів деталі розслідування щодо агресії РФ проти України
Фото: Віктор Чумак (РБК-Україна / Віталій Носач)

За словами Чумака, Україна має достатньо багато доказів

Україна під час розслідування зібрала "достатньо багато доказів" агресії Росії проти України, а в Офісі генпрокурора для цього створено спеціальний департамент. Як передає РБК-Україна, про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Чумак в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Чумак також зазначив, що робота департаменту є досить ефективною. Департамент займається воєнними злочинами і злочинами, вчиненими на окупованих територіях.

"Там вже достатньо багато доказів збирається...Дуже ефективно на сьогодні працюють... Вчора, позавчора там була підозра громадянам України, які у так званій "ДНР" знущалися над нашими військовими. Все це робиться цим департаментом", - підкреслив Чумак.

Також він розповів, що усі розслідування про події в Іловайську та Дебальцевому були спрямовані водночас на розслідування фактів російської агресії. Крім того, департамент розслідує всі факти, які можуть сказати про недбалість посадових осіб.

"Це може бути умисел, а може бути необережність, може бути недбалість, а може бути пряма вказівка щодо поразки. І тому причинно-наслідковий зв'язок - це достатньо серйозна тема, яку треба дослідити. У цих справах проведено безліч експертиз: військова, військово-політична", - сказав заступник генпрокурора.

Нагадаємо, як раніше повідомляє міністр юстиції Денис Малюська, Україна на сьогодні готує ще один-два міжнародних позови проти Російської Федерації. Наразі в України є п’ять позовів проти РФ і всі вони на стадії визначення належності.

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