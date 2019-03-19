МЗС РФ повернув Україні ноту протесту

У міністерстві закликали Україну "визнати вибір кримчан"

Міністерство закордонних справ РФ повернуло Україні ноту протесту щодо візиту президента Росії Володимира Путіна на територію анексованого Криму без розгляду. Про це йдеться в прес-службі відомства.

У міністерстві закликали Україну "визнати вибір кримчан".

"Що стосується згаданої в заяві МЗС України ноти протесту, спрямованої МЗС Росії, то ми подібні ноти повертаємо без розгляду та реакції. Хотіли б підкреслити, що ні МЗС України, ні хто б то не був, не в праві вказувати російському керівництву, коли і як вибудовувати графік відвідування регіонів у власній державі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня МЗС України висловив рішучий протест у зв'язку з візитом делегації Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації в окупований Росією Крим, в тому числі Володимира Путіна. Також МЗС України засудив приїзд французьких депутатів у Крим на річницю анексії.

Раніше повідомлялося, що Туреччина продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України після анексії Криму в 2014 році.