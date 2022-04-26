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МЗС РФ поскаржився на відмову Хорватії влаштувати авіарейс для евакуації висланих дипломатів

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Вівторок 26 квітня 2022 04:57
МЗС РФ поскаржився на відмову Хорватії влаштувати авіарейс для евакуації висланих дипломатів Фото: Марія Захарова, представник МЗС РФ (wikimedia)
Автор: Володимир Костирін

Спікер міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що влада Хорватії відмовилася організувати авіапереліт із Загреба висланих з країни співробітників російського посольства. Москва назвала такі дії "підступними" і "знущанням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу російського МЗС.

За словами Захарової, офіційний Загреб відмовив їм у здійсненні авіарейсу з метою евакуації групи співробітників посольства РФ в Хорватії з сім'ями.

"Змушені констатувати, що уряд Хорватії із завзятістю, гідною кращого застосування, продовжує розвивати антиросійську лінію, наполегливо і планомірно руйнує двосторонні відносини, буквально опускаючись до підступності", - йдеться в заяві.

У МЗС РФ пообіцяли "гідну відповідь" за "негуманне, знущальне ставлення "до росіян.

Нагадаємо, 7 квітня влада Хорватії вирішила вислати з країни ряд російських дипломатів, наслідуючи приклад інших країн-членів ЄС і НАТО. Таке рішення Загреба стало реакцією на повідомлення про масові вбивства російськими військовими мирних жителів в Україні.

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