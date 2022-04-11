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Хорватія висилає 24 співробітника посольства РФ

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Загребти, Понеділок 11 квітня 2022 14:11
Хорватія висилає 24 співробітника посольства РФ Фото: Хорватія висилає 24 співробітника посольства РФ (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Хорватії оголосило, що висилає 18 дипломатів посольства Росії в Загребі. Також разом з ними покинуть країну шість співробітників адміністративно-технічного персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Хорватії.

У МЗС Хорватії вручили ноту послу Росії Андрію Нестеренко в Хорватії, інформуючи Росію про скорочення чисельності дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу в посольстві Росії в Загребі.

"Запитано, щоб 18 дипломатів і шість членів адміністративно-технічного персоналу (всього 24 співробітники) посольства РФ в Хорватії покинули Республіку Хорватія", - йдеться в повідомленні.

Водночас МЗС рішуче засудили "жорстоку агресію проти України та численних злочинів".

"Хорватія знову закликала до негайного припинення бойових дій і виведення російських військ з усієї території України, а також до невідкладного забезпечення шляхів евакуації населення і доставки гуманітарної допомоги. Було підкреслено, що Республіка Хорватія очікує, що винні у злочинах будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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