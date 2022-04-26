МИД РФ пожаловался на отказ Хорватии устроить авиарейс для эвакуации высланных дипломатов
Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что власти Хорватии отказались организовать авиаперелет из Загреба высланных из страны сотрудников российского посольства. Москва назвала такие действия "кознями" и "издевательским отношением".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского МИД.
По словам Захаровой, официальный Загреб отказал им в осуществлении авиарейса в целях эвакуации группы сотрудников посольства РФ в Хорватии с семьями.
"Вынуждены констатировать, что правительство Хорватии с упорством, достойным лучшего применения, продолжает развивать антироссийскую линию, настойчиво и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до козней", - говорится в заявлении.
В МИД РФ пообещали "достойный ответ" за "негуманное, издевательское отношение" к россиянам.
Напомним, 7 апреля власти Хорватии решили выслать из страны ряд российских дипломатов, последовав примеру других стран-членов ЕС и НАТО. Такое решение Загреба стало реакцией на сообщения о массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Украине.
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