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МИД РФ пожаловался на отказ Хорватии устроить авиарейс для эвакуации высланных дипломатов

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Вторник 26 апреля 2022 04:57
МИД РФ пожаловался на отказ Хорватии устроить авиарейс для эвакуации высланных дипломатов Фото: Мария Захарова, представитель МИД РФ (wikimedia)
Автор: Владимир Костырин

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что власти Хорватии отказались организовать авиаперелет из Загреба высланных из страны сотрудников российского посольства. Москва назвала такие действия "кознями" и "издевательским отношением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

По словам Захаровой, официальный Загреб отказал им в осуществлении авиарейса в целях эвакуации группы сотрудников посольства РФ в Хорватии с семьями.

"Вынуждены констатировать, что правительство Хорватии с упорством, достойным лучшего применения, продолжает развивать антироссийскую линию, настойчиво и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до козней", - говорится в заявлении.

В МИД РФ пообещали "достойный ответ" за "негуманное, издевательское отношение" к россиянам.

Напомним, 7 апреля власти Хорватии решили выслать из страны ряд российских дипломатов, последовав примеру других стран-членов ЕС и НАТО. Такое решение Загреба стало реакцией на сообщения о массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Украине.

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