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У МЗС РФ назвали рішення про створення ПЦУ "нелегітимним за всіма канонами"

Новини » Суспільство    05.02.2019 - 12:35
У МЗС РФ назвали рішення про створення ПЦУ "нелегітимним за всіма канонами"
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров заявив, що рішення про створення ПЦУ "нелегітимно як за канонами невтручання держави у церковне життя, так і за канонами православ'я"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що рішення про створення Православний церкви України (ПЦУ) "нелегітимно як за канонами невтручання держави у церковне життя, так і за канонами православ'я". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Абсолютно нелегітимне рішення було, за всіма канонами. І за канонами невтручання держави у церковне життя, і за канонами самого православ'я, тому що рішення 1686 року, яке в Константинополі було прийнято - про передачу цієї церкви під егіду Московського патріархату - безвідкличне, достатньо просто прочитати його", - сказав міністр РФ.

Нагадаємо, 3 лютого митрополита Київського і всієї України Єпіфанія інтронізували в Соборі Святої Софії.

РБК-Україна писало, що Об'єднавчий собор був проведений 15 грудня в Києві, він тривав кілька годин. За результатами таємного голосування предстоятелем Православної церкви України був обраний Епіфаній. 6 січня 2019 року в храмі Святого Георгія на Фанарі Епіфаній разом з Варфоломієм провели спільне богослужіння, після якого Епіфаній отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія посох і томос, який проголошує автокефалію.

Зазначимо, що 31 січня 2019 року, набув чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід у Православну церкву України .

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