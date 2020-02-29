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МЗС рекомендує утриматися від поїздок в уражені коронавірусом регіони Франції

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 12:55
МЗС рекомендує утриматися від поїздок в уражені коронавірусом регіони Франції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У разі виявлення симптомів коронавірусу необхідно звернутися до медзакладу

Громадянам України рекомендують утриматися від поїздок до регіонів Франції, де було підтверджено випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Так, українцям, які перебувають на території Франції, або мають намір її відвідати та належать до найбільш уразливих категорій, рекомендують уникати регіонів Уаза, Сомма, Верхня Савоя та Приморські Альпи, де було зафіксовано коронавірус.

Також у відомстві закликають уникати контактів з хворими людьми, не відвідувати масові заходи, дотримуватися особистої гігієни та користуватися захисними масками у місцях скупчення людей.

"У випадку виявлення підвищеної температури та симптомів застуди під час перебування у Франції, рекомендуємо громадянам України обмежити пересування та невідкладно звернутися до медичного закладу або зателефонувати за номером 15", - зазначили в МЗС.

Крім того, громадянам України, які продовжують перебувати у Франції рекомендують зареєструватися у системі "ДРУГ" за посиланням: friend.mfa.gov.ua

Нагадаємо, в Європі на даний момент коронавірус виявлений у таких країнах - Нідерланди, Литва, Білорусь, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлю, Російської Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції, Монако та Сан-Маріно.

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