ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД рекомендует воздержаться от поездок в пораженные коронавирусом регионы Франции

Новости » Общество     29.02.2020 - 12:55
МИД рекомендует воздержаться от поездок в пораженные коронавирусом регионы Франции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В случае выявления симптомов коронавируса необходимо обратиться в медучреждение

Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в регионы Франции, где были подтверждены случаи заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Так, украинцам, находящимся на территории Франции, или намеренным ее посетить и принадлежащим к числу наиболее уязвимых категорий, рекомендуют избегать регионов Уаза, Сомма, Верхняя Савоя и Приморские Альпы, где был зафиксирован коронавирус.

Также в ведомстве призывают избегать контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, соблюдать личную гигиену и пользоваться защитными масками в местах скопления людей.

"В случае выявления повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания во Франции, рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить по номеру 15", - отметили в МИД.

Кроме того, гражданам Украины, которые продолжают находиться во Франции рекомендуют зарегистрироваться в системе "ДРУГ" по ссылке: friend.mfa.gov.ua

Напомним, в Европе на данный момент коронавирус обнаружен в таких странах - Нидерланды, Литва, Беларусь, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиля, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Монако и Сан-Марино.

В Монако подтвердили первый случай коронавируса Из-за коронавируса США ослабили санкции против Ирана
Новости Украины ФранцияМИД УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь