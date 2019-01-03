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Безвізовим режимом з ЄС скористалися 2 млн українців

Новини » Суспільство    03.01.2019 - 09:00
Безвізовим режимом з ЄС скористалися 2 млн українців
Ілюстративне фото (twitter.com/Kabmin_UA)

Наразі Україна має безвізовий режим з понад ста країнами світу

Безвізовим режимом з Євросоюзом скористалися 2 млн українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Петра Порошенка у Facebook.

Порошенко також зазначив, що наразі Україна має безвізовий режим з понад ста країнами світу. 

"Два мільйона українців вже скористалися безвізовим режимом з ЄС! Безвіз працює!", - написав він.

Безвізовим режимом з ЄС скористалися 2 млн українців

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами глави Верховної ради України Андрія Парубія, Україна має намір отримати безвіз з Південною Кореєю.

Крім того, повідомлялося, що у листопаді 2018 року уряд Таїланду ухвалив позитивне рішення про введення безвізового режиму для українців. Зокрема, подорожувати в Таїланд громадяни України можуть без віз, якщо мета відвідування країни - туристична.

Також у 2018 році Кабінет міністрів України затвердив угоду з Грузією про поїздки за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карт. 

Як писало РБК-Україна, Європейська комісія на засіданні у грудні прийняла звіт про безвізовий режим з Україною з вимогою посилити боротьбу з корупцією і вжити заходів для зниження нерегулярної міграції. 

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